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Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

Türkiye Hokey Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 7-11 Aralık 2019 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 7-11 Aralık 2019 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası sona erdi.


Müsabakalara 8 kız, 8 erkek takımı ve yaklaşık 150 sporcu katılırken, birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda erkeklerde Suruç Hokey Spor Kulübü, kızlarda ise Kırıkkale Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu.


Şampiyon olan Suruç Hokey Spor Kulübünün kupasını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Kırıkkale Gençlik Spor Kulübünün kupasını ise Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir takdim etti.


Şampiyonada sıralamalar şöyle oluştu:


Kızlar


1-Kırıkkale Gençlik Spor Kulübü, 2-Adana Büyükşehir Hokey, 3-Haydarpaşa Spor Kulübü, 4-Muğla Atılım Olimpik


Erkekler


1-Suruç Hokey, 2-Gaziantep Doruk, 3-Adana Büyükşehir Hokey,


4-Fatsa Hokey Spor Kulübü

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