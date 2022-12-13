Türkiye Şampiyonası için ter döktüler

Malatya'da Masa Tenisi Yıldızlar Grup şampiyonası yapılarak, sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmak için ter döktüler.

Merkez Spor Salonunda 3 gün yapılan, Masa Tenisi Yıldızlar Grup şampiyonası tamamlandı. Erkekler de 38 takım, Kızlarda 32 takım olmak üzere yaklaşık 250 sporcunun yarıştığı Masa Tenisi Yıldızlar Grup şampiyonası çekişmeli geçti.

Şampiyona sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi. Erkekler de ilk 7, kızlar da ise ilk 6 ya giren takımlar Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar.

Erkeklerde ilk 7'ye giren Kayseri Kocasinan Belediyespor A takımı, Adana Ciltar MTİ, Gaziantep Şahinbey Belediyesi GSK A takımı, Gaziantep Belediyespor A takımı, 1955 Bakman Belediyespor, Van Yeni Öz Van Gençlik ve Spor A takımı ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, kızlarda ilk 6'ya giren Kayseri Kocasinan Belediyespor A takımı, Mardin Merit Grup Real, Adana Ciltar MTİ, Gazieantep Belediyespor, Kayseri Kocasinan Belediyespor B takımı ve 1955 Bakman Belediyespor A takımı Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Bu arada, erkekler ferdi sıralamada ise Şahinbey Belediyespor A takımından Ercan Eren Zer birinci, Yeni Öz Van Gençlik Spor A takımından Serkan Avşar ikinci ve Hatay Büyükşehir Belediyespor A takımından Yusuf Emir Reyhani üçüncü oldu.

Kızlar ferdi sıralamada da Kayseri Kocasinan Belediyespor A takımından elif Duman birinci, Kayseri Kocasinan Belediyespor A takımından A takımından Ercin Melike Aksu ikinci ve Büyükşehir Belediyespor A takımından Nehir Çınar üçüncü oldu.