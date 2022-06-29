Türkiye Şampiyonu sporculara ödül

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, okul sporları Muay Thai branşında Türkiye dereceleri ile dönen sporcu öğrencileri kabul etti. Trabzon'da yapılan Türkiye Şampiyonasında toplam 10 sporcunun derece yaptığı şampiyona müsabakalarından başarılı dönen sporcuları tebrik eden Kayhan, başarılarının devamını diledi.

Kayhan, sporculara hediyeler vererek, uluslar arası şampiyonalardan da başarı beklediklerini kaydetti.