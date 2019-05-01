Türkiye - Slovakya maçı Malatya'da oynanacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan Avrupa Altın Ligi'ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Slovakya ile oynayacağı müsabaka Malatya'da organize edilecek.

Malatya voleybolda Türkiye Kupası'nın ardından yine dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Slovakya ile oynayacağı müsabaka Malatya ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 8 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Altın Ligi için Ankara'da kampa girecek. Milliler, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek. 12 takımın katılımı ile 3 grup şeklinde düzenlenecek CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ay-Yıldızlılar, A Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek.

Millilerin müsabaka programı şöyle:

26 Mayıs: Türkiye - Letonya (Sivas 14.00)

29 Mayıs: Belçika - Türkiye (Brüksel TSİ 21.00)

1 Haziran: Slovakya - Türkiye (Nitra TSİ 19.30)

8 Haziran: Türkiye - Slovakya (Malatya 16.30)

12 Haziran: Türkiye - Belçika (Trabzon 16.30)

16 Haziran: Letonya - Türkiye (Riga TSİ 18.10)

21-22 Haziran Final Four (Tallin/Estonya)