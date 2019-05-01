Türkiye - Slovakya maçı Malatya'da oynanacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan Avrupa Altın Ligi’ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Slovakya ile oynayacağı müsabaka Malatya’da organize edilecek.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan Avrupa Altın Ligi'ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Slovakya ile oynayacağı müsabaka Malatya'da organize edilecek.
Malatya voleybolda Türkiye Kupası'nın ardından yine dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Slovakya ile oynayacağı müsabaka Malatya ev sahipliğinde düzenlenecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 8 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Altın Ligi için Ankara'da kampa girecek. Milliler, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek. 12 takımın katılımı ile 3 grup şeklinde düzenlenecek CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ay-Yıldızlılar, A Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek.
Millilerin müsabaka programı şöyle:
26 Mayıs: Türkiye - Letonya (Sivas 14.00)
29 Mayıs: Belçika - Türkiye (Brüksel TSİ 21.00)
1 Haziran: Slovakya - Türkiye (Nitra TSİ 19.30)
8 Haziran: Türkiye - Slovakya (Malatya 16.30)
12 Haziran: Türkiye - Belçika (Trabzon 16.30)
16 Haziran: Letonya - Türkiye (Riga TSİ 18.10)
21-22 Haziran Final Four (Tallin/Estonya)