Türkiye üçüncüsü oldular

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleşen şampiyonaya ülkenin dört bir yanından 875 sporcu katılım sağladı. Rekor katılıma ulaşılan şampiyonada derece yapan Abdulsamet Tekedereli ve Ahmet Emre İnan Çift erkekler kategorisinde 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası 15 Yaş Badminton Turnuvasında ülkemizi temsil edecekler. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan alınan başarıdan dolayı sporcuları kutlayarak, “Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımız Abdulsamet Tekedereli ve Ahmet Emre İnan'ı, antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, Gerçekleşecek olan Uluslararası 15 Yaş Badminton Turnuvasında başarılar dileriz” diye konuştu.