Türkiye'de depremler daha yıkıcı oluyor

Dr. Adem Doğangün, Malatya'da katıldığı konferansta yaptığı açıklamada, Türkiye'deki depremlerin Japonya'ya göre daha sığ bölgede olduğunu belirterek, "Japonya'daki depremler ise 70 kilometre, 300 kilometre yerin dibinde oluyor ve yukarı çıkana kadar zaten yıkıcı etkisi azalıyor" dedi.

Milli Türk Talebe Birliği ve Bakış Açısı Topluluğu'nun düzenlediği “Deprem Sonrası Yapı Kusurları ve Yapı Zemin Etkileşimi” konferansı Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Dr. Adem Doğangün, depremin yerin altında olan enerjinin açığa çıkmasıyla oluşan bir olay olduğunu hatırlatarak, depremde birçok parametrenin olduğunu söyledi. Doğangün, “Elazığ depremi büyüklük olarak 6.5 diye açıklanmıştı. İlk duyduğunuzda 500-600 kişi hayatını kaybetmiştir. Binaların yıkılmış olduğu aklımıza geliyor ama gidip baktığımızda öyle bir şey yok. O kadar fazla hasar yok. En büyük depremler Japonya'da oluyor. 9 şiddetinde oluyor ama bir şey olmuyor. Bizde 6 şiddetinde oluyor binalarımız yıkılıyor. Depremin nerede olduğu önemli. Depremler şehirlere ne kadar uzakta oluyor o önemlidir. Bizim buradaki depremler ana kaya ve sığ depremler. Odak derinliği 6 kilometre, 5 kilometre, 7 kilometre, 11 kilometre, 15 kilometre gibi sığ depremler. Yani ayağımızın altında oluyor. Japonya'daki deprem ise 70 kilometre ve 300 kilometre yerin dibinde oluyor ve o yukarı çıkana kadar zaten yıkıcı etkisi azalıyor. Dolayısıyla tek bir parametreyle konuşamıyoruz bunları. Sadece depremin büyüklüğü 7 olmuş, 5 olmuş, 6 olmuş, 10 olmuş o bir şey ifade etmiyor” dedi.

Dikey mimari ve yatay mimari üzerine teknik bilgi veren Doğangün, tarihi yapılar ile ilgili de konuşarak bunların hala nasıl ayakta kaldığını anlattı.

Konferansa katılanların sorularını da cevaplayan Doğangün'e, Mühendislik Fakültesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Milli Türk Talebe Birliği ve Bakış Açısı Topluluğu adına, Emir Şenoğlu hediyeleri takdim etti.

Konferansa, Dr. Adem Doğangün, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Boztepe, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kazım Türk, Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanı Hamza Alaman, Genç MUSİAD Malatya Şube Başkanı Abdulkadir Tutan'ın yanı sıra akademik personel ve öğrenciler katıldı.