Türkiye'de en çok diyabet hastası Malatya'da

Lezan Keskin, Türkiye geneli yüzde 13 olan diyabet oranının Malatya'da yüzde 21 olduğunu ifade ederek, “Malatya diyabette 1. sırada, yani Malatya'da her 5 kişiden biri şeker hastası” dedi.

Sağlık Bakanlığının başlattığı “Türkiye'de Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı” dahilinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24. Diyabet Okulu programı düzenlendi. 3 gün süren eğitim programında 7 uzman hekim, 3 hemşire, 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen ve 1 psikolog diyabet hastalarına hastalıkla mücadele kapsamında bilgi verdi. Eğitimin kapanış konuşmasını yapan, Lezan Keskin, diyabetin dünyada sıklığı giderek artan ciddi bir sağlık problemi olduğunu söyleyerek “Maalesef kan şekeri yükseldiği zaman damarla birlikte ulaştığı her organı etkileyen ciddi bir hastalık ama güzel olan şu ki uygun diyet ve ilaç tedavisinin yanında hastanın sık sık kontrole gelmesi ile kontrole alabileceğimiz bir hastalık” dedi.

Son diyabet çalışması ile birlikte Türkiye'de yüzde 13 olan diyabet oranının Malatya'da yüzde 21 olduğunu ifade eden Dr. Keskin “Malatya diyabette 1. sırada yani Malatya'da her 5 kişiden biri şeker hastası. Siz şeker hastası değilseniz bile 1. ve 2. derece yakınlarınızdan birileri mutlaka şeker hastası” diye konuştu.

Diyabet hastalarının yoğun ilgi gösterdiği ve yüksek derecede verim elde edilen eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.