Türkiye'nin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesi BİK Dergisinde

Malatya'da, kent mimarisine uygun inşa edilen ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan Radyo ve Gramofon Müzesi Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından yayınlanan derginin 52'nci sayısında yer aldı.

Malatya'da 2 katlı olarak inşa edilen ve kurulduğu günden bu güne kadar binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müzede radyo ve gramofonun zaman içinde geçirdiği evrim gözler önüne seriliyor. Yerel ve ulusal basında kendine sıkça yer bulan müze son olarak BİK dergisine taşındı. BİK Malatya Müdürü Nihat Abacı'nın kaleme aldığı müze haberinde, şu ifadelere yer verildi. "Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent merkezi İstasyon Virajı Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki kerpiç evlerden birinde oluşturulan müze için yaklaşık bir yılda toplanan 700 radyo ve gramofonun ilk olarak bakımları yapıldı. Büyük çoğunluğu çalışır duruma getirilen ürünlerden en dikkat çekeniyse 1890 yılında üretilen gramofon. Müze, gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ekseninde çocuklara ve gençlere sanat, kültür alanda nostaljik ve eğitici bilgiler sunmayı hedefliyor. Müzedeki ürünlerin en eskisinin 1890, en yenisinin ise 2018 yılına ait olduğunu belirten yetkililer, ‘123 yıllık bir süreci içeren bir hayatı yaşamı bir akışı görecek burada Malatyalı kardeşlerimiz. Ama sadece buralar Malatya için değil yakın bölgelerimiz için de önemli bir merkez. Bir sonraki aşamada da Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz içinde bir cazibe merkezi olacak' ifadelerini kullandı.”