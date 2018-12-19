Türkiye'nin en iyi çocuk yanık ünitesi Malatya'da

Türkiye'nin en iyi çocuk yanık tedavi merkezi olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Yanık Ünitesi'ne, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 600'ün üzerinde çocuk yanık vakası geldi. Merkezde 8 yılda ise toplamda 2 bin 750 çocuk yanık vakasına müdahale edildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 2012 yılında açılan Çocuk Yanık Ünitesi, ülkenin en iyi merkezlerinden biri oldu. Malatya'nın yanı sıra Türkiye'nin her bölgesinden ciddi yanık vakalarının getirildiği merkezde yer alan uzman ekip ile çocuk hastalar sağlığına kavuşuyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 2 bin 750 çocuk hastayı tedavi eden yanık ünitesinde, bu rakamın 670'ini ise yurt dışı hastaları oluşturuyor. Suriye'de yaşanan iş savaşta, patlamalarda yaralanan çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Yanık Ünitesine sevk ediliyor.

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demircan'ın başkanlığında oluşan başarılı ekip, dünyadaki en ileri tedavileri uygulayarak Çocuk Yanık Ünitesini Türkiye'nin en iyi merkezi haline getirdi.

“8 yıldır en ileri düzeyde hizmet veriyoruz”

Merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2010 yılında faaliyete giren Yanık Ünitesinden 2012 yılında Çocuk Yanık Ünitesini ayırdıklarını belirterek “8 yıldır en ileri düzeyde hizmet veriyoruz. Türkiye'nin en ileri çocuk yanık merkezi burası” şeklinde konuştu.

Şuan merkezde 12 yoğun bakım ünitesi ile 25 servis yatağının bulunduğunu belirten Rektör Kızılay, “Kapasite bakımından büyük bir kapasiteye sahibiz. Şimdiye kadar 2 bin 750 çocuk tedavi gördü, bu hastalardan 670 tanesi yurt dışı ağırlıklı olarak Suriye'den geldi. Orada bir savaş var, büyük bir iç savaş ve zulüm var. Oradan çocuk yanık hastaları ağırlıklı olarak bize geldi, başka yurt dışı hastalar da var ama ağırlıklı olarak Suriye'den gelen çocuk hastalarımız var” ifadelerine yer verdi.

“Çok ağır tabloda Suriye'den gelen hastalar var”

8 yılda taburcu edilen hasta sayısının çok büyük bir rakam olduğunu dile getiren Kızılay, “Her gün en az bir hasta kabul ediyoruz. Çok ağır tabloda Suriye'den gelen hastalar var” dedi. Çocuk Yanık Ünitesinde başarı oranının yüksek olduğunu dile getiren Kızılay, “Mehmet Hoca ve ekibi gece gündüz demeden çalışarak dünyadaki en ileri tedaviler burada uyguluyor” ifadelerine yer verdi.

Şehir dışından Türkiye'nin her yerinden kendilerine hasta geldiğini ifade eden Kızılay, “Burada yurt içi hastalarda yüzde 0,8 ölüm oranı var. Ama yurt dışından gelen hastalarda geç gelmeden kaynaklı olduğu için bu oran yüzde 5,5 civarında” dedi.

Merkezde tedavinin yanı sıra yeni tedavi metotlarının da geliştirildiğini belirten Kızılay, elde edilen yeni bulgu ve metotların ise dünyanın en prestijli dergilerinde ve araştırmalarında yer bulduğunu söyledi. Kızılay, her türlü ileri ameliyatların yanı sıra doku nakillerinin de gerçekleştirildiği yanık merkezinde, amaçlarının yanık tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin Türkiye'de üretilmesi için AR-Ge ve inovasyon çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

“Aslında biraz da savaş cerrahlığı yapıyoruz”

Çocuk Yanık Ünitesinin kurucusu olan Prof. Dr Mehmet Demircan ise 0-17 yaş arası tüm çocuk yanık vakalarını tedavi ettiklerini belirterek, “Her türlü yanık hastası, örneğin elektrik yanığından, yıldırım çarpmasına her türlü yanık ile karşılaşıyoruz” dedi. Özellikle yurt dışından gelen hastaların ciddi yanık vakaları olduğunu ifade den Demircan, “Suriye'deki savaş şartları bizde daha farklı bakış açısıyla yaklaşmamız gereken hastaları ön plana çıkarıyor. Burada sadece basit yanıklar değil çok komplike ve travma hastaları tedavi ediyoruz. Aslında biraz da savaş cerrahlığı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Mevsime göre yanık vakalarında da artmalar yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Demircan, özellikle kış mevsimlerinde daha çok sıcak su ve süt dökülmesi yanıklarının geldiğini söyledi.

Tüm dünyada uygulanan en yeni tedavi yöntemlerinin Malatya'da uygulandığını da kaydeden Demircan, “Ankara'da 8 yataklı çocuk yanık ünitesi var, bunun dışında Türkiye'de çocuk yanıklarına müdahale edecek özel bir ünite yok. Böyle olunca da Malatya dışında sınır kapılarından yanıklar ilk etapta buraya geliyor” ifadeleri kullandı.

“Çalışmaların sonuçlarını Uluslararası kongrelerde sunuyoruz”

Prof. Dr Demircan, sadece yanık ve bakım sağlık hizmeti ile uğraşmadıklarını da belirterek “Aynı zamanda bu konuda deneysel ve klinik çalışmalarda gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını Uluslararası kongrelerde sunuyoruz. Yurt dışı bağımlılığından kurtulmak için bazı yanık tedavi malzemelerinin üretimi için proje, patent ve Ar-ge çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ise kendilerine gelen hiçbir hastayı geri göndermediklerini belirterek “Başhekimlik olarak bizde personel ve malzeme konusunda bütün desteği sağlıyoruz. Elimizden gelen bütün desteği sağlayarak hizmette bir aksama olmaması adına çalışıyoruz” diye konuştu.