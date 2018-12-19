Türkmen Dağ Köyleri Derneği'nden ABD'ye tepki

Yazıhan Türkmen Dağ Köyleri Derneği Başkanı İsrafil Çatalkaya, Suriye'de barış ve huzur istediklerini belirterek, “ABD gittiği her bölgede yaşayan halklar üzerinde fesat üretip kendi oyununu oynamaya çalışıyor” dedi.

Beraberinde Türkmen muhtarlarla birlikte Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona destek açıklaması yapan Yazıhan Türkmen Dağ Köyleri Derneği Başkanı İsrafil Çatalkaya, “ABD dünyanın neresinde varsa, orada terör vardır. ABD gittiği her yerde bataklık üretir sinek ilacı satar” ifadelerine yer verdi.

ABD'nin planlarının tutmaması nedeniyle büyük bir kaygı içerisinde olduğunu söyleyen Çatalkaya, “ABD nerede sorun orada, gittiği her bölgede yaşayan halklar üzerinde fesat üretip kendi oyununu oynamaya çalışıyor. Haksız olduğu halde kendi gücünden yararlanıp haksızlığını örtbas ediyor. ABD ne Kürtleri sever nede tanır. ABD Türkleri de, Arap'ları da sevmez. Mezopotamya'nın çimentosu Türkmenlerdir. DEAŞ, PYD, YPG, PKK ve ABD Mezopotamya'yı terk etmeden burada yaşayan hiçbir halk rahat etmeyecektir. Biz biriz beraberiz, kardeşiz. Öylede devam edecektir” diye konuştu.