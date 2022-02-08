Turkovac aşısı Malatya'da da vuruluyor

Yerli aşı Turkovac, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de uygulamaya başladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde etkili olduğu bildirilen yerli ve milli aşı Turkovac, Malatya'ya da geldi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Turkovac aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yerli aşımız Turkovac'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uygulamaya başladık. 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız randevu alarak Turkovac aşısını hem ilk doz hem hatırlatma dozu olarak yaptırabilirler” dedi.

Bentli, “Hatırlatma dozu olarak uygulanması halinde tek doz olarak uygulanması yeterlidir. Turkovac aşısı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde randevulu olarak yapıldığı için MHRS ya da 182'den randevunuzu alarak aşınızı yaptırabilirsiniz. Turkovac aşısı ilk doz olarak, dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacaktır. Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.