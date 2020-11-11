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Turmuş, Genç ASKON Malatya il başkanlığına atandı

Malatyalı genç iş adamı Furkan Turmuş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) genç teşkilatı Genç ASKON Malatya Kurucu İl Başkanlığı görevine getirildi.

Malatyalı genç iş adamı Furkan Turmuş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) genç teşkilatı Genç ASKON Malatya Kurucu İl Başkanlığı görevine getirildi.


Ticaret hayatının yanı sıra Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı olarak da görev yapan Başkan Furkan Turmuş, İstanbul'da bulunan ASKON Genel Merkezi'nde düzenlenen Başkanlık Tevdi Töreni'nde Şube Beratını alarak göreve atandı.


ASKON Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Genç ASKON Genel Başkanı Hüseyin Karaca'nın başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Turmuş, gündemi değerlendirerek istişare toplantısı düzenlediler.

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