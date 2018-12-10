TURSAB Başkanı, Malatya standında

İzmir Gaziemir'de 12'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongre etkinliğinde, Malatya standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Fuara renk katan illerin başında gelen Malatya, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri ile turizm sevdalılarına en iyi şekilde tanıtıldı. Fuarın en önemli destekçilerinden biri olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da Malatya standını ziyaret ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Bağlıkaya, Malatya gibi turizm sektöründe hak ettiği yeri alma hedefinde olan şehirlerin bu tür uluslararası fuarlara katılmasının önemine değindi.

İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz tarafından, TURSAB Başkanı Bağlıkaya'ya Malatya'nın simgesi olan kayısı hediye etti.