‘Tut Elimden' projesine ödül

Yeşilyurt Belediyesinin başlattığı ‘Tut Elimden' projesi, Sosyal Sorumluluk Proje Ödülüne layık görüldü.

Yeşilyurt Belediyesinin bedensel engelli vatandaşlara evde eğitim, psikolojik ve sosyolojik destek vermek amacıyla başlattığı ‘Tut Elimden' projesi, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Engelli Bireylerin Sosyal Yaşamlarını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri' yarışmasında ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Proje' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Aydın Üniversitesinin Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 'Engelli Bireylerin Yaşamını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri' paneline Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Nilüfer Belediye Meclis Başkan Vekili Av. Nilgün Berk, Balçova Belediye Başkanı M. Ali Çalkaya, Bağcılar Belediye Başkan Yrd. Avukat Mehmet Şirin konuşmacı olarak katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Tut Elimden' projesi başta olmak üzere Yeşilyurt'ta uygulanan diğer sosyal sorumluluk projelerinin amaç ve hedefleri hakkında bilgilendirmede bulunup, yöneltilen sorulara cevap verdi.

Birincilik ödülüne layık görülen ‘Tut Elimden' projesiyle engelli vatandaşlara hak ettikleri hizmetleri ulaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ ‘Tut Elimden' projemiz kapsamında elinden tuttuğumuz engelli vatandaşlarımıza okuma- yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destekler sağlıyoruz. Kapılarını çaldığımızda bizleri bağırlarına basan hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm hizmet aşkımızı daha da arttırıyor. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Bizim için bir dua, bir güzel söz, bir tebessüm yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt'ta sürdürdükleri ‘Gönül Belediyeciliği' esaslı hizmetlerin ödüllendirilmesinin kendilerini onurlandırdığını ve halka hizmet etme yolunda kendilerini motive ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'ta yaşayan engelli bireylerimizin ve ailelerin selamlarını ve muhabbetlerini İstanbul'a getirdim. Böylesine örnek projelere destek verip, ödüllendiren İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ve jüri heyetine tüm Malatyalılar, Yeşilyurtlular, engelli bireylerimiz, aileleri ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile bir bütün halinde sürdürüp, vatandaşların gönüllerinde kalıcı izler bırakmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz' sloganıyla başlattıkları ‘Tut Elimden' projesi başta olmak üzere ‘önce insan' odaklı bütün hizmetlerin ülke çapında büyük yankı uyandırdığını söyledi.

‘Tut Elimden' projesiyle Yeşilyurt'ta ikamet eden 16 aileye evde eğitim, sosyal ve psikolojik destek verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak sunduğumuz hizmetlerle engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında yer aldık, engelli bireylerimiz için attığımız adımları hep bir ilerisine taşıyarak çalışmalarımızı daha üst seviyelere çıkardık. Güler yüzlü personellerimizle birlikte sınırlarımız dâhilinde bulunan engelli bireylerimize ulaşıyor, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireyleri, haftanın iki günü ziyaret ederek iki saatlik ders veriyorlar. Ziyaretler sırasında, ihtiyaca ve engel durumuna göre, kimi bireylere el becerileri, kimi bireylere okuma-yazma, kimi bireylere temel matematik bilgileri olmak üzere, hem kendilerinin hem de ailelerinin işlerini kolaylaştıracak eğitimler verilmektedir. Açılan her kapının ardında bizleri karşılayan gülen gözler, sunduğumuz hizmetlerin yerine ulaştığını bir kez daha ispatlıyor. Engelli bireylerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin bir gün engelli adayı olabileceği bilinciyle küçükten büyüğe herkesin yanında yer alıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın ailelerine de onların yanında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hatırlatıyor, birkaç saat de olsa nefes alma fırsatı veriyoruz. Bununla birlikte projemizden yararlanan ailelerimizi belli aralıklarla evlerinden servislerimizle alarak sosyal tesislerimizde ağırlıyoruz, taleplerini dinleyip, hızlı ve pratik çözümler üretiyoruz. Projemizin boyutunu zaman içerisinde daha da geliştirerek fizyoterapi desteği vermeyi de planlıyoruz” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi-Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Ayten Çalış, panelin ardından birincilik ödülünü Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a takdim etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli başta olmak üzere öğretim üyeleri, akademisyenler ve diğer davetliler, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti.