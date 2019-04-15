Tutuklu ve hükümlülerin hünerleri görücüye çıkıyor

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri Kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünler Malatya'da görücüye çıkıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki değişik illerde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın bu yıl ilki Malatya'da 17-23 Nisan 2019 tarihleri arasında açılacak. Malatya Valilik önü Kapalı Çarşı üstünde gerçekleşecek fuar 7 gün süreyle saat 10.00 ve 20.00 arasında ziyarete açık kalacak. Fuarda 58 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenecek ve satışı yapılacak. Fuarda, bunun yanı sıra ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlülere yönelik yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında da kamuoyuna bilgi verilecek. Organizasyondaki temel amacın ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen temel eğitim ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek olduğu belirtilirken, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirerek hükümlü ve tutukluları cezanın infazından sonra topluma yararlı birey olarak sosyal hayata geri kazandırmak olduğu ifade edildi.

Fuarının açılışına ise Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş'in katılacağı öğrenildi.