İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tütün üreticileri, çekler karşılıksız çıkınca suç duyurusunda bulundu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir grup tütün üreticisi, sattıkları ürünler karşılığında aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir grup tütün üreticisi, sattıkları ürünler karşılığında aldıkları çeklerin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.


Doğanşehir ilçesinde çok sayıda tütün üreticisi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek dolandırıldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Üreticiler, ilçeden birisinin aracılığı ile yaklaşık 7 milyon TL tutarında tütünlerini çek karşılığında verdiklerini ancak ödeme yapılmadığını ve dolandırıldıklarını iddia ederek şahıslarda şikayetçi oldular.


Yaklaşık 96 ton tütünün çek karşılığında 100'den fazla üreticiden alındığı iddia edilirken üreticiler mağdur olduklarını ve şahısların yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.