U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Müsabakaları başladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan teknik toplantının ardından Basketbol U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası müsabakaların programı belli oldu.

Program şöyle:

A Grubu

Eskişehir Basketbol GSK, Trabzon İdmangücü

Final Spor, Antalya Gelişim Gençlik (B)

16.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 | Eskişehir Basketbol GSK - Trabzon İdmangücü, 12:00 | Final Spor - Antalya Gelişim Gençlik (B), 17.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 10:00 | Antalya Gelişim Gençlik (B) - Eskişehir Basketbol GSK, 12:00 | Trabzon İdmangücü - Final Spor, 18.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Eskişehir Basketbol GSK - Final Spor

16:00 | Antalya Gelişim Gençlik (B) - Trabzon İdmangücü

B Grubu

Ormanspor, Erzincan GSK, Çankaya Üniversitesi

Amasya DSİ, 16.04.2019 (Tecde Spor Salonu)

10:00 | Ormanspor - Erzincan GSK, 12:00 | Çankaya Üniversitesi - Amasya DSİ, 17.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Amasya DSİ - Ormanspor

16:00 | Erzincan GSK - Çankaya Üniversitesi, 18.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 14:00 | Ormanspor - Çankaya Üniversitesi, 16:00 | Amasya DSİ - Erzincan GSK

C Grubu

Pınar Karşıyaka, Marmaris Akademi GSK, TED Ankara Kolejliler

Trabzonspor, 16.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Pınar Karşıyaka - Marmaris Akademi GSK, 16:00 | TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor, 17.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 14:00 | Trabzonspor - Pınar Karşıyaka

16:00 | Trabzonspor - TED Ankara Kolejliler, 18.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 | Pınar Karşıyaka - TED Ankara Kolejliler, 12:00 | Trabzonspor - Trabzonspor

D Grubu

Yüksekçıta, Güneysu Spor, Uşak Belediyesi Basketbol

Antalya Osmanlı GSK, 16.04.2019 (Tecde Spor Salonu)

14:00 | Yüksekçıta - Güneysu Spor, 16:00 | Uşak Belediyesi Basketbol - Antalya Osmanlı GSK, 17.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 Antalya Osmanlı GSK - Yüksekçıta, 12:00 | Güneysu Spor - Uşak Belediyesi Basketbol, 18.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 10:00 | Yüksekçıta - Uşak Belediyesi Basketbol 12:00 | Antalya Osmanlı GSK - Güneysu Spor

19 - 20 Nisan tarihlerindeki final maçları ise Malatya Merkez Spor Salonunda yapılacaktır.