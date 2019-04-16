U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası başladı

16-20 Nisan tarihleri arasında Malatya Tecde Spor Salonu ve Merkez Spor Salonunda yapılacak olan Basketbol U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Müsabakaları başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Müsabakaları başladı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan teknik toplantının ardından Basketbol U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası müsabakaların programı belli oldu.
Program şöyle:
A Grubu
Eskişehir Basketbol GSK, Trabzon İdmangücü
Final Spor, Antalya Gelişim Gençlik (B)
16.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 | Eskişehir Basketbol GSK - Trabzon İdmangücü, 12:00 | Final Spor - Antalya Gelişim Gençlik (B), 17.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 10:00 | Antalya Gelişim Gençlik (B) - Eskişehir Basketbol GSK, 12:00 | Trabzon İdmangücü - Final Spor, 18.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Eskişehir Basketbol GSK - Final Spor
16:00 | Antalya Gelişim Gençlik (B) - Trabzon İdmangücü
B Grubu
Ormanspor, Erzincan GSK, Çankaya Üniversitesi
Amasya DSİ, 16.04.2019 (Tecde Spor Salonu)
10:00 | Ormanspor - Erzincan GSK, 12:00 | Çankaya Üniversitesi - Amasya DSİ, 17.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Amasya DSİ - Ormanspor
16:00 | Erzincan GSK - Çankaya Üniversitesi, 18.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 14:00 | Ormanspor - Çankaya Üniversitesi, 16:00 | Amasya DSİ - Erzincan GSK
C Grubu
Pınar Karşıyaka, Marmaris Akademi GSK, TED Ankara Kolejliler
Trabzonspor, 16.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Pınar Karşıyaka - Marmaris Akademi GSK, 16:00 | TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor, 17.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 14:00 | Trabzonspor - Pınar Karşıyaka
16:00 | Trabzonspor - TED Ankara Kolejliler, 18.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 | Pınar Karşıyaka - TED Ankara Kolejliler, 12:00 | Trabzonspor - Trabzonspor
D Grubu
Yüksekçıta, Güneysu Spor, Uşak Belediyesi Basketbol
Antalya Osmanlı GSK, 16.04.2019 (Tecde Spor Salonu)
14:00 | Yüksekçıta - Güneysu Spor, 16:00 | Uşak Belediyesi Basketbol - Antalya Osmanlı GSK, 17.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 Antalya Osmanlı GSK - Yüksekçıta, 12:00 | Güneysu Spor - Uşak Belediyesi Basketbol, 18.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 10:00 | Yüksekçıta - Uşak Belediyesi Basketbol 12:00 | Antalya Osmanlı GSK - Güneysu Spor
19 - 20 Nisan tarihlerindeki final maçları ise Malatya Merkez Spor Salonunda yapılacaktır.