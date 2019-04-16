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U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası başladı

16-20 Nisan tarihleri arasında Malatya Tecde Spor Salonu ve Merkez Spor Salonunda yapılacak olan Basketbol U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Müsabakaları başladı.


Türkiye Basketbol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Müsabakaları başladı.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan teknik toplantının ardından Basketbol U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası müsabakaların programı belli oldu.


Program şöyle:


A Grubu


Eskişehir Basketbol GSK, Trabzon İdmangücü


Final Spor, Antalya Gelişim Gençlik (B)


16.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 | Eskişehir Basketbol GSK - Trabzon İdmangücü, 12:00 | Final Spor - Antalya Gelişim Gençlik (B), 17.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 10:00 | Antalya Gelişim Gençlik (B) - Eskişehir Basketbol GSK, 12:00 | Trabzon İdmangücü - Final Spor, 18.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Eskişehir Basketbol GSK - Final Spor


16:00 | Antalya Gelişim Gençlik (B) - Trabzon İdmangücü


B Grubu


Ormanspor, Erzincan GSK, Çankaya Üniversitesi


Amasya DSİ, 16.04.2019 (Tecde Spor Salonu)


10:00 | Ormanspor - Erzincan GSK, 12:00 | Çankaya Üniversitesi - Amasya DSİ, 17.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Amasya DSİ - Ormanspor


16:00 | Erzincan GSK - Çankaya Üniversitesi, 18.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 14:00 | Ormanspor - Çankaya Üniversitesi, 16:00 | Amasya DSİ - Erzincan GSK


C Grubu


Pınar Karşıyaka, Marmaris Akademi GSK, TED Ankara Kolejliler


Trabzonspor, 16.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 14:00 | Pınar Karşıyaka - Marmaris Akademi GSK, 16:00 | TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor, 17.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 14:00 | Trabzonspor - Pınar Karşıyaka


16:00 | Trabzonspor - TED Ankara Kolejliler, 18.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 | Pınar Karşıyaka - TED Ankara Kolejliler, 12:00 | Trabzonspor - Trabzonspor


D Grubu


Yüksekçıta, Güneysu Spor, Uşak Belediyesi Basketbol


Antalya Osmanlı GSK, 16.04.2019 (Tecde Spor Salonu)


14:00 | Yüksekçıta - Güneysu Spor, 16:00 | Uşak Belediyesi Basketbol - Antalya Osmanlı GSK, 17.04.2019 (Malatya Merkez Spor Salonu), 10:00 Antalya Osmanlı GSK - Yüksekçıta, 12:00 | Güneysu Spor - Uşak Belediyesi Basketbol, 18.04.2019 (Tecde Spor Salonu), 10:00 | Yüksekçıta - Uşak Belediyesi Basketbol 12:00 | Antalya Osmanlı GSK - Güneysu Spor


19 - 20 Nisan tarihlerindeki final maçları ise Malatya Merkez Spor Salonunda yapılacaktır.

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