U-18'de Malatya şampiyonu Battalgazi oldu

Malatya'da U-18 Futbol Ligi play off finali maçında Battalgazi Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek il şampiyonu oldu. Her iki takım da Malatya'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.

Malatya Yeşiltepe stadında oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. U - 18 Futbol Ligi play off finali maçında Battalgazi Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek il birinciliğini ilan etti.

Her iki takımın Malatya'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandığı karşılaşma sonrasında, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına Aziz Yiğit ve başarılı takımlara kupalarını verdi.

Tören sonrası sporcular aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.