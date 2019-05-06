U17'den ligde kalma adına önemli galibiyet

Spor Toto Gelişim Ligleri U17 kategorisinde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı, sahasında Akhisarspor'u 4-1 yenerek ligde kalma adına öneli bir galibiyet elde etti.

Sezon başında aldığı kötü sonuçların ardından Tuncay Selçuk'un göreve geldiği U17 takımında gelişim gösteremeyen ya da yeteneksiz oldukları tespit edilen birçok futbolcu gönderilmiş, yerlerine ise bazı takviyeler yapılmıştı. Kadronun önemli bir bölümünün değişmesinin ardından yükselişe geçen sarı kırmızılılar, son haftalardaki çıkışan devam etti. Sarı kırmızılı gençler ligde kalma yolunda önemli bir engel olarak görülen Akhisar'ı ligin 31. haftasında 4-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde oynanan maçta Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini Mehmet Süleyman Görgün, Erenay Arı (2) ve Okan Erdoğan kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı, ligin 32. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak. Evkur Yeni Malatyaspor U19 takımı ligde kalmayı garantiledi. Öte yandan Spor Toto Gelişim Ligi U19 kategorisinde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor U19 takımı da son haflardaki başarılı performansının ardından ligde kalmayı garantiledi. Murat Uçkun'un talebeleri oynadığı son maçta Akhisarspor'u 2-0 yenerek puanını 39 yaptı.

Sarı kırmızılıların Akhisar karşısındaki gollerini Musa Buğrahan Kavaklı ve Sedat Karademir kaydetti.