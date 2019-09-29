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U19 1. Küme Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor

Malatya U19 1.

Küme Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Lige Cumartesi günü oynanan maçlarla devam edildi.


5. Haftası geride kalan U19 Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı ve toplam 29 gol kaydedildi. U19'da A grubunda Arguvan Belediyespor, B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor, C grubunda ise Kale Gençlerbirliği'nin liderliği sürüyor. Ligin 5. Haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:


Telekom 1-2 Malatyagücü, Konakspor 1-2 Galataspor, Hekimhan 4-4 Eski Malatya, Orduzu 2-0 Karakavak, Arguvanspor 1-0 Malatyaspor, Pütürgespor 2-2 Demirspor, Fenerspor 1-0 Çöşnükspor, Arapgir 1-1 Battalgazi, Sanayi 2-3 Anadolu Selçuklu

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