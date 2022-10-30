Üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Maşti kavşağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, N.A. idaresindeki 44 DD 605 plakalı Tofaş marka otomobil Yüzakı bulvarına dönüşü esnasında B.K. yönetimindeki 44 H 0088 plakalı halk otobüsü ile N.A. idaresindeki 44 ABV 473 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan P.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.