Malatya'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı Elazığ istikametinden gelerek aynı yöne seyreden M.T. idaresindeki 44 ADE 145 plakalı Fiat marka otomobil, H.A.'nın kullandığı 06 LDD 25 plakalı Tofaş marka araç ve M.A. yönetimindeki 44 ACC 851 plakalı Volkswagen marka araç çarpıştı.

Kazada M.A. ile M.Ç. yaralandı. Yarılardan M.A. Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç trafiğinin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.