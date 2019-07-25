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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu: Yeni Malatyaspor: 1 - NK Olimpija Ljubljana: 1

UEFA Avrupa Ligi 2.

Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada orta sahada topla buluşan Savic rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı içinde şutunu çekti top üstten auta çıktı.


13. dakikada gelişen Olimpija Ljubljana atağında arka direkte topla buluşan Vukusic topu ağlara gönderdi. 0-1


20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mina şutunu çekti Bifouma'ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1


33. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Jahovic'in vuruşunda top auta gitti.


42. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içine giren Fofoana pasını Bifouma'ya aktardı onun vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.



Stat: Malatya


Hakemler: Joao Pinheiro, Rui Tavares, Brunu Rodrigues


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Cheabake, Nuri Aydın, Donald, Fofana, Bifouma, Jahovic


Yedekler: Abdulsamed, Eren, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Berk, Guılherme, Rahman Buğra


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


NK Olimpija Ljubljana: Vidmar, Samardzic, Bagnack, Boakye, Jurcevic, Tomic, Brkic, Suljic, Savic, Çekiçi, Vukusic


Yedekler: Matija, Vitalijs, Denis, Vitja, Luka, Haris, Marko


Teknik Direktör: Safet Hadzic


Goller: Vukusic (dk. 13) (Olimpija Ljubljana), Mina (dk. 20) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Endri Çekiçi (Olimpija Ljubljana)

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