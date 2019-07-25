UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu: Yeni Malatyaspor: 2 - NK Olimpija Ljubljana: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi 2.
Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Bifouma ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.
66. dakikada kazanılan penaltıyı Jahovic gole çevirdi. 2-1
74. dakikada yapılan ortada boşta kalan topa arka direkte müsait durumda bekleyen Savic dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
82. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Savic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
Stat: Malatya
Hakemler: Joao Pinheiro, Rui Tavares, Brunu Rodrigues
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Cheabake, Nuri Aydın (Ahmed dk. 62), Donald (Guilherme dk. 64), Fofana (Berk Yıldız dk. 75), Bifouma, Jahovic
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Mustafa Akbaş, Rahman Buğra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
NK Olimpija Ljubljana: Vidmar, Samardzic, Bagnack, Boakye, Jurcevic, Tomic, Brkic (Marko dk. 70), Suljic (Luka dk. 73), Savic, Çekiçi, Vukusic (Haris dk. 90+ 2 ?)
Yedekler: Matija, Vitalijs, Denis, Vitja
Teknik Direktör: Safet Hadzic
Goller: Vukusic (dk. 13), Savic (dk. 74) (Olimpija Ljubljana), Mina (dk. 20), Jahovic (dk. 66) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Endri Çekiçi, Bagnack (Olimpija Ljubljana), Mina, Guılherme (Yeni Malatyaspor)