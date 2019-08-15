UEFA Avrupa Ligi: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3.
Eleme Turu rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Sırp ekibi Partizan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topta kaleci Stojkovic'in açıldığını gören Jahovic, kafayla aşırttı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
45+3. dakikada Partizan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadiq'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.
Stat: Malatya
Hakemler: Christopher Kavanagh, Daniel Cook, Neil Davies
E. Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan, Issam (Rahman dk. 9), Murat Yıldırım, Chaalali, Guilherme, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic
Yedekler: Ufuk, Robin, Eren, Hadebe, Donald, Fofana
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Partizan: Stojkovıc, Pavlovic, Ostojic, Miletic, Urosevic, Scekic, Zdjelar, Tosic, Asano Sadiq, Soumah,
Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Pavlovic, Brezancic, Ozegovic, Filip Stevanovic, Lutovac
Teknik Direktör: Savo Milosevic
Gol: Jahovic (dk. 7) (E. Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali (E. Yeni Malatyaspor)