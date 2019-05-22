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UEFA denetçileri Yeni Malatya Stadyumu'nu inceledi

Süper Lig’de kalan son maçını kazanması halinde Avrupa bileti alacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu, UEFA denetçileri tarafından incelemeye alındı.

Süper Lig'de kalan son maçını kazanması halinde Avrupa bileti alacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu, UEFA denetçileri tarafından incelemeye alındı.


Yeni Malatya Stadyumu, UEFA Stadyum Güvenlik Uzmanı ve Denetçisi Dennis Cruise ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) stadyum denetçileri tarafından incelemeye alındı. Denetim sırasında yetkililere Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Genel Sekreteri Burak Çakır, Genel Müdürü Selçuk Günaydın, Stat Müdürü Cem Eren ve stadyum yetkilileri eşlik etti. Gün boyu süren denetimlerde stadyumun tam puan aldığı öğrenildi.

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