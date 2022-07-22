Uğur Aslan ve Buray Malatyalıları coşturdu

Bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin ilk gününde sahne alan Uğur Aslan ve Buray, şarkılarıyla binlerce kişiyi doyasıya eğlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25'incisi düzenlenen Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçılar Uğur Aslan ve Buray sahne aldı.

İlk gün sahne alan sanatçı Uğur Aslan kısa bir konuşma yaparak, “Konser öncesi vatandaşlarla sohbet fırsatı buldum. Şöyle bir hikaye anlattılar. Bugün burada siyaset üstü bir şey var. Bugün burada aslında bizi bir yapan, bizi bir araya getiren ve güçlü kılan en temel unsur var. Ne o biliyor musunuz? Bir olma kültürü. Eskiden de öyleydi. Bire ihtiyaç duyarlardı, daha da çoğalırdık ve ben olurlardı. Bugün tam da bu hikâye yazıldı. Bu nedenle bu güzel hikâyenin başkahramanları Malatya Valimiz Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Uğur Arslan'ın sahne aldığı konserde konuşan Vali Hulusi Şahin de yaptığı konuşmada, sanatçıya Malatya'ya geldiği ve seslendirdiği eserlerden dolayı teşekkür ederek vatandaşları çok mutlu ettiğini söyledi. Vali Şahin, kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirerek, sanatçı Uğur Aslan'a çiçek verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise konserde yaptığı konuşmasına, 'Allah'ına Kurban Malatya' cümlesiyle başlayarak, “Hepinize minnettarım. Şükran hislerimle dolu doluyum. Bugün Türkiye'ye örnek gösterilecek, Türkiye'ye rol model olacak bir kortej gerçekleştirdiniz. Ben hepinize müteşekkir olduğumu söylemek istiyorum. Kayısı festivalimizin Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Seçkin insanların yaşadığı diyara selam olsun” şeklinde konuştu. Başkan Gürkan konuşmasının ardından sanatçı Uğur Aslan'a çeşitli hediyeler verdi.

25'inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde daha sonra sahne alan sanatçı Buray, sahnedeki performansıyla konseri dinlemeye gelen vatandaşları gece yarısına kadar coşturdu. Sanatçı Buray, Malatya'da olduğu ve bu coşkuya tanık olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Gürkan'a teşekkür etti.

Konserlerin bitmesinin ardından festivalin ilk günü havai fişeklerin atılmasıyla son buldu.