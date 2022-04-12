Ukrayna'daki Türk öğrenciler için son başvuru tarihi: 15 Nisan

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak 15 Nisan'a kadar başvuru yapabilecekler.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28 Mart 2022 tarihli toplantısında değerlendirilme yapılmış ve söz konusu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin yer alan şartlar belirlenmiştir” denildi.

Sözü edilen şartlar İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.