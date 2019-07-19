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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Malatya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, biz dizi toplantı ve ziyaret için Malatya’ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, biz dizi toplantı ve ziyaret için Malatya'ya geldi.


Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ilk olarak yapımı süren Kuzey çevreyolunda incelemelerde bulundu. Burada yol inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Turhan, daha sonra şantiye binasına geçerek inşaatla ilgili sunumu inceledi.


Bakan Turhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından 23. Uluslararası Kayısı Festivali etkinliğine de katılacak.

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