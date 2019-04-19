Ülkü Ocaklarından Yeşilyurtspor'a moral ziyareti

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, sezonun son haftasında Ulalar Belediyespor ile kritik bir maça çıkacak olan Yeşilyurt Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.

21 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ulalar Belediyespor'u mağlup ederek grup şampiyonluğunu ilan edip, 3.Lige Yükselme Grup Finallerine katılmak isteyen Yeşilyurt Belediyespor'un Yeşiltepe'de yaptığı antrenmanı ziyaret eden Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan teknik ekip ve futbolculara kritik 90 dakika için başarı dileklerini sundu.