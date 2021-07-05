Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması maratonu sonuçlandı

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini gözler önüne sermek, Malatya'nın simgesi haline gelen kayısının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu'nun incisi olan Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekleriyle düzenlenen “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sona erdi. Siyah beyaz ve renkli olarak iki kategori üzerinden gerçekleştirilen ödüllü fotoğraf yarışmasına, çok sayıda katılım sağlandı. 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların 5 eserle katılım sağladığı bu özel ödüllü fotoğraf yarışmasında, tarih başkenti Battalgazi'de birbirinden güzel kareler kadraja alındı. Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip olan kayısısının hasadı, kurutulması, pazarlaması gibi işlemlerinin yanı sıra Battalgazi'nin tüm güzelliklerini 4 gün boyunca kadraja alan fotoğraf sanatçılarının otantik kareleri, jürinin uzun değerlendirmelerinden sonra açıklandı.

Birbirinden güzel fotoğraflar yarıştı

Birbirinden eşsiz fotoğraf karelerinin yer aldığı yarışmada ve jüri değerlendirmesinin ardından yarışmaya Ordu'dan katılan Yılmaz Karaca, patik yapımını konu alan fotoğrafıyla birinci olurken, yarışmaya Malatya'dan katılan Yusuf Karaoğul ise UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday Arslantepe Höyüğü'nün ön kısmında çektiği ve kayısı kurutulmasını konu alan fotoğrafıyla ikinci olmayı başardı. Yarışmaya Mersin'den katılan Veli Dölek ise kayısının kurutulmasını konu alan ‘Kayısı Güzeli' fotoğrafıyla üçüncü oldu. Yarışmaya Konya'dan katılan Levent Ateş ise Arslantepe Höyüğü içerisindeki tarihi figürleri konu alan fotoğrafı ise Fırat Kalkınma Ajansı'nın özel ödülüne layık görüldü. Yarışmaya Konya'dan katılan Seyit Konyalı, Batman'dan katılan Orhan Kartal ve Levent Ateş ise Jüri mansiyon ödüllerini almaya hak kazandı. Birinci olan yarışmacıya, 10 bin TL para ödülü, ikinci olan yarışmacıya; 8 bin TL para ödülü ve üçüncü olan yarışmacıya ise 6 bin TL para ödülü hediye verilecek. Ödüllü fotoğraf yarışmasında; 3 kişiye verilecek olan Jüri mansiyon ödülü ise bin TL olarak açıklanırken, Fırat Kalkınma Ajansı'nın özel ödülüne ise 3 bin TL para ödülü hediye edilecek. Öte yandan dereceye giremeyen ama sergilenmeye hak kazanan 37 adet eserde jüri değerlendirmesi sonucunda belirlendi.

Battalgazi'deki fotoğraf yarışması büyük övgü topladı

Fotoğraf yarışmasına övgüler yağdıran yarışmacı İkra Ebrar Şahin, “Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Böylesine güzel bir yarışmaya katılmaktan dolayı çok mutluyum. Önemli olan güzel fotoğraflar çekebilmekti ve bende güzel fotoğraflar çektim. İlk defa Malatya'ya geldim ve doyasıya gezdim. Bir yandan kayısıyı fotoğraflarken diğer yandan kayısının birçok türünün tadına baktık. Çok hoşuma gitti. Düzenleneceği takdirde bir kez daha katılmak istiyorum. Böylesine güzel bir yarışmayı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de teşekkürlerimi iletiyorum” derken, yarışmaya Ankara'dan katılan fotoğraf sanatçısı Rüştü Gürkan ise “Gerçekten muazzam bir aktivite ve yarışma düzenlendi. Battalgazi'nin tanıtımı adına da çok güzel. Yetişen ürünün, insanların geçim kaynağının anlatılması adına güzel bir etkinlik. Bizlerde insanların bu durumuna şahit olarak, fotoğraflar çektik. Böylesine güzel bir etkinliğin bir kez daha düzenlenmesini umut ediyoruz. Bahçelerdeki işçi kardeşlerimiz bize çok yardımcı oldu. Harika kareler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Birbirinden güzel fotoğraflar arasında zor tercihler yaptıklarını aktaran jüri üyesi Cenk Gençdiş, “Öncelikle bu güzel yarışmayı düzenleyen Battalgazi Belediyesi'ne ve paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum. 4 gündür çok yoğun çalışıyoruz. Yarışmaya katılım gayet yoğun. Yoğun emek sonucu çekilen 457 tane çok güzel fotoğraflarla karşılaştık. Karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. Hepsi birbirinden güzeldi. Bu fotoğrafların arasında en güzelini seçmek için uğraştık. Ben dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Hüseyin Sarı, “4 gün dolu dolu geçen bu maratonda bizlerde, yarışmacılarda çok koşturdu. Jürinin bayağı zorlandığını düşünüyorum. Belediye Başkanımız Osman Güder'e de teşekkür ediyorum. Bu yarışmayla fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve halka inmesini sağladılar. Dereceye giren arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder: “Kayısı tadında bir yarışma gerçekleştirdik”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yarışmada dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, “Malatya'yı anlatan, kayısıyı anlatan her fotoğraf özeldir ama Battalgazi'yi anlatan fotoğraf bir başka güzeldir. Battalgazi Belediyemiz ve paydaşlarımızla düzenlediğimiz Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu yarışmasının sonlandırdık. Yarışmamıza ilgi büyüktü. Yaklaşık 500 civarında fotoğraf yarışmamızda değerlendirdi. 4 gün süren ve birbirinden güzel karelerin fotoğraflandığı yarışmada, dereceye girenleri özellikle tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Yarışmacı arkadaşlarımızın çektikleri fotoğraflara baktığımız zaman harikanın da ötesi fotoğraflar gördüm. Jüri üyeleri, yarışmada dereceye girenleri belirlerken, zorlandıklarına bizzat şahitte oldum. Battalgazi'nin güzelliklerini herkesin görmesi ve keşfetmesi için birer fırsat olarak gördüğümüz bu yarışma, ilçemizdeki güzellikleri ortaya koyması ve yaşatması açısından bizler için önemliydi. Fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğraflarla ulusal ve uluslar arası alanlarda Malatya'mızı Battalgazi'mizi ve kayısımızı en güzel tanıtarak, tarihe güzel notlar düşürdü. Yarışmamıza katılım sağlayan tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Kayısı tadında bir yarışma oldu. İnşallah bu yarışmamızı Battalgazi'mizde geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.