Uluslararası Anıtlar ve Sitler konseyi heyeti Başkan Gürkan'ı ziyaret etti

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) adına Portekiz'den Malatya'ya gelen Uzman Heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda hazırlanıp ilgili bakanlık aracılığı ile UNESCO'ya teslim edilen ve tarihi dip derinliği M.Ö 5 binli yıllara dayanan Arslantepe'nin Dünya Kültür Miras Listesine girmesinde sona yaklaşıldı. Dünya Kültür Miras Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için ICOMOS adına Portekiz'den Malatya'ya gelen Uzman Mariana Correia başkanlığındaki heyet, rapor çalışmalarını hazırlamak için incelemelerde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden heyet, Arslantepe'nin Dünya Kültür Miras asıl Listesine girmesi konusunda istişarelerde bulundular. Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, “2004 yılında Belediye Başkanlığına geldiğimizde ilk işimiz, Arslantepe bizim sınırlarımız içinde ve sorumluluğumuz alanında olmamasına rağmen bizim ilk işimiz insanlığın ortak değeri olmuş bu değeri kazılarını yapan, iğne ile kazı yapan ve onları gün yüzüne çıkarma gayreti içinde olan Marcella Hanım, kazı başkanıdır. Ona Hemşehrilik Beratı, onunla beraber 5 kişiye Hemşehrilik Beratı verme sorumluluğunu hissettik ve verdik" ifadelerini kullandı. İlçe Belediye Başkanı olarak bulunduğu o dönemde, Arslantepe'yi Dünya Kültürel Mirası aday listesine girmesi için yaptığı çabalardan söz eden Gürkan, “Bu tescilin bir an evvel yapılıp, Dünya Kültürel Mirasına ait olduğu yere, insanlığa sunma gibi bir sorumluluğumuz var. Burada da hepimize görev düşüyor. Fazla gecikmeye mahal vermememiz lazım" şeklinde konuştu.

ICOMOS Heyetinden Uzman Mariana Correia ise, “Ben bu işin bir parçasıyım. Ben burada teknik konuda, uzmanları danışmanları bilgilendireceğim. Dünya Kültürel Mirası içinde benim sadece bir oyum var. Burada karar verecek olan birim, Dünya Miras Komitesi. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi dediğimiz bir birim var. Dünya Miras Listesi Kurulu, Dünya Miras Komitesini Yönetimini bilgilendirecek. Teknik konudaki değerlendirmesini buraya yapacak. Bunlar hep birlikte Arslantepe'nin seçkin evrensel değer ölçütünü değerlendirecekler. Sahanın koruma alanını değerlendirecekler. Sadece kazı olarak değil, aynı zamanda koruma durumu ile de değerlendirme olacak. Yönetim Sistemini değerlendirecekler. Korumayı değerlendirecekler” diye konuştu. Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile Malatya Arslantepe Höyüğü kazı başkanı Prof.Dr. Marcella Frangıpane de bulundu. Başkan Gürkan, ICOMOS Heyetinden Uzman Mariana Correia'ya, taş devrinden demir devrine geçişte bulunan ilk kılıcı ve kuru kayısı hediye etti.

Arslantepe Kazı evi ve Kazı Evi Depolarında incelemelerde bulunan heyet, incelemelerini Malatya Müzesinde sürdürdü. 4 gün boyunca Arslantepe Höyüğünde incelemelerde bulunan Uzman Mariana Correia değerlendirmelerini tamamlayarak raporlarını sunmak için Malatya'dan ayrıldı.