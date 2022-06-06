Uluslararası Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali hazırlıkları devam ediyor

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali istişare toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

MABESEM Konferans salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şirket genel müdürleri ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali istişare toplantısında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin bu yıl 21-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını ifade etti. Başkan Gürkan, “Kayısı Malatya için ekonomik anlamda çok önemli bir tarım ürünüdür. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80'ine yakını Malatya'da üretiliyor. Etrafıyla birlikte 10 milyon kayısı ağacımız var. Şu anda kayısının kilogram fiyatı 115 ile 120 lira arasında. Malatya tarihinde görülmemiş rekor bir rakam. Bu bizim için çok önemli ama kültürel ve sosyal etkinliklerin amacı ilgili ürünü tanıtmak gibi olsa bile bu yan amaçtır. Esas amaç toplumdaki birlik, beraberliğin, dirlik, düzenin aidiyet olgusunun kişiler üzerinde teşmil edilmesidir. Paydası olduğu Türkiye Cumhuriyetinin birlik beraberliğidir. Birinci amacımız Malatya'daki birlik, beraberliğin dayanışmanın ortaya çıkması, inkişaf etmesidir. Bunu da vitrine kayısıyı koyarak yapacağız. Kayısının değerini, ilgili iş ve işlemlerini, bunların hepsini anlatacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasında, Büyükşehir Belediyesinin büyük bir aile olduğunu da belirterek, tüm aile üyelerinin festivalin daha etkin ve güzel gerçekleşmesi noktasında üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini ve bunu en iyi şekilde yerine getireceklerine de yürekten inandığını söyledi.