Malatya İnönü Üniversitesi'ne uluslararası öğrenci başvuru yoğunluğu yaşandığı belirtilip, sınava 4 bin 441 öğrencinin katıldığı bildirildi.

İnönü Üniversitesi'ne uluslararası lisans ve ön lisans programlarına yerleştirmek için 12 yurt içi ve 6 da yurt dışında olmak üzere 18 sınav merkezinde 7 ayrı dilde sınav gerçekleştirildi.

Yurt içi 3 bin 962 ve yurt dışı 449 olmak üzere toplam 4 bin 441 öğrenci sınava girdi.