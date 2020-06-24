Uluslararası yeşil bayrak ödülü Malatya Mercan okullarına

Dünya çapında 53 ülkede uygulanan Eco-Schools Programı kapsamında Yeşil Bayrak ödülü Malatya'ya geldi.

Malatya Mercan Koleji, iki yıllık çalışmaları sonrasında uluslararası ‘Yeşil Bayrak' ödülünü kazandı. Dünya Çapında 53 ülkede sürdürülen Eco-Schools Programı, okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir sistem ile ödüller veriliyor. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler çevresel konularda bilgi edinmenin yanı sıra aileleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede de etkin rol almaları için verilen yeşil bayrak ödülünün Malatya'da bir okula verilmesi memnunlukla karşılandı.

Ödül almalarıyla ilgili açıklama yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, Eco-Schools Programının okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra, program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşıdığı belirtildi. Yeşil Bayrak'ın, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etiket olduğunu ifade eden Mercan, “İlimizde Eco-Schools programını başlatan ve etkili iki yıllık çalışma yürüten okulumuz Mercan Kolejileri çevreci yönüyle de başararak "Yeşil Bayrak" ödülüne hak kazanmıştır.Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için doğa ve doğal kaynaklara olan hassasiyetini bu ödülle bir kez daha kanıtlayan öğretmenlerime, Eco-Team mensubu öğrencilerimize, çevreci velilerimize, desteklerini esirgemeyen yerel yönetimler ve STK'lere teşekkür ederiz” dedi.