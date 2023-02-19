UMKE'den deprem bölgesine sağlık taraması

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası Malatya'ya gelen UMKE sağlık personelleri mahalle mahalle dolaşarak depremzedelere sağlık hizmeti veriyor.

Depremin ardından Malatya'da şefkat eliyle yaralar sarılıyor. Merkez üstü Kahramanmaraş olan depremlerin vurduğu Malatya'ya çevre illerden takviye olarak gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) sağlık ekipleri tarafından kırsal mahallerde geçici konaklama merkezlerinde ve çadır kentlerde kalan depremzedelerin sağlık kontrolleri yapılıyor. Bu çerçevede sağlık görevlileri Yeşilyurt ilçesine bağlı, Babuktu ve Yeşilkaynak mahallelerinde depremzede vatandaşlara sağlık taraması yaptı.