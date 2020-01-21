Umre için müracaatlar başladı

Malatya İl Müftülüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kurumun 2020 yılı Ramazan ve Şevval ayı umre için umre müracaatlarının başlandığını söyledi. Kutsal topraklara yolculuk etmek isteyenlerin isteyenlerin ayrıntılı bilginin il ve ilçe müftülüklerinden alınabileceğini belirtildi. Açıklamada, “Kutsal yolculukta huzur, güven, liyakat, usulüne uygun ibadet ve emanet gibi prensipleri kendisine şiar edinen Başkanlığımız yine aynı duygularla dini hayatımızda müstesna bir yeri olan Ramazan-ı Şerif ayında ve Şevval ayında sizleri kutsal mekanlarda Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi ile buluşturmaya hazırdır. Bu manevi hazdan hissedar olmak isteyenleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 2020 Yılı Ramazan ve Şevval Umre programına katılmaya davet ediyoruz" denildi.