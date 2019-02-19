Üniversite Cami inşaatı devam ediyor

Dr. Fikret Karaman, inşaatı devam eden camide sona yaklaşıldığını belirterek 2019 yılı içerisinde caminin hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

24 Mart 2018'de temeli atılan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi uygulama caminin geçtiğimiz yıl içerisinde kaba inşaatının tamamlandığını belirten Dekan Prof. Dr. Fikret Karaman, caminin kubbesinin kış şartlarının hafiflemesinin ardından bahar mevsimiyle birlikte kapatılacağını söyledi.

2019 yılında cami inşaatını tamamlamak istediklerini belirten Karaman, “Hedefimiz caminin hem ibadet kısmını hem de sosyal aktivitelerle ilgili bölümünü 2019 yılında tamamlamak. Şu ana kadar devlet desteği söz konusu olmadı. Cami, hayırseverlerin katkılarıyla yapılıyor. Ülkemizde geçen yıl iktisadi bir kriz meydana geldi. Bu kriz sebebiyle camiye olan bağışlarda da kısmen durağanlaşma oldu. Umarım 2019'da bu durağanlık kalkar. Halkın camiye olan yardımları devam ederse camiyi 2019'da tamamlamak ve ibadete açıp içinde namazımızı kılmak istiyoruz. Cami içinde çeşitli yazıların yazılması, bazı bölümlerin ahşap ile kaplanması zaman alabilir fakat bizim hedefimiz camiyi 2019 kışına girmeden içeride ibadet edilebilecek bir hale getirmek” şeklinde konuştu.

Caminin tamamlanmasıyla Mediko önündeki meydanın daha da güzelleşeceğini dile getiren Karaman, “Caminin tamamlanması üniversitemizin var olan aktivitelerine bir katma değer daha getirecek. Özellikle Mediko önündeki meydan, cami içindeki sosyal mekânlardaki etkinliklerle birlikte daha da güzelleşecek ayrıca hedefimiz öğrencileri cami içinde yer alacak olan kitap kafede buluşturmak. Orada çok kapsamlı bir kütüphane yapmayı da düşünüyoruz ve öğrencilerimiz hiçbir fakülte ayrıcalığı olmaksızın gelip burada istediği kadar hem ders çalışabilecek hem de ödevini yapabilecek, tezini hazırlayabilecek. Diğer taraftan sosyal mekanlar da var. Öğrenciler, Mediko'da yemek ihtiyacını karşılayıp oradan camiye geçecek” ifadelerini kullandı.

Karaman, üniversitenin en hareketli yerlerinden olan Mediko önündeki meydanın camiyle birlikte daha da hareketli bir hal alacağını, üniversitenin en aktif sahası olacağını ifade etti.

Caminin kapalı mekanda 4 bin kişinin birlikte namaz kılabileceği bir kapasiteye sahip olacağını belirten Karaman, Malatya'nın en merkezi camilerinde bile 4 bin kişinin birlikte namaz kılamadığını vurguladı. Karaman, bu yönüyle de caminin bölge için önemli bir işleve sahip olacağını sözlerine ekledi.