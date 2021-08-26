Üniversite diploması işe girmek için artık yeterli değil

Öğr. Üyesi Salih Tellioğlu, seminerde yaptığı konuşmada, günümüzde üniversite diplomasının tek başına işe yerleşmek için yeterli olmadığını söyledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Salih Tellioğlu, Malatya İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Tecrübe Paylaşımı” seminerine konuk oldu. Dr. Öğr. Üyesi Salih Tellioğlu çevrim içi seminerde, ‘Üniversite`de Yaşam', ‘Öz Geçmiş Hazırlama', ‘İş Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' hakkında bilgi vererek öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Programın moderatörlüğünü yürüten İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Arş. Gör. Tuğrul Gökmen Şahin, İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Tecrübe Paylaşımı” seminerlerinin Ağustos ayı etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirtti ve Tellioğlu`na katılımından dolayı teşekkür etti.

Dr. Öğr. Üyesi Tellioğlu üniversite yıllarında geçen zamanın önemine değinerek konuşmasına başladı. Geçmiş yıllarda üniversite ve mezun sayılarının az olmasının lisans mezunlarının daha kolay iş bulmalarını sağladığını ifade eden Tellioğlu, günümüzde ise üniversite diplomasının tek başına işe yerleşmek için yeterli olmadığını vurguladı.

“Sosyal faaliyetlere katılın”

Tellioğlu, öğrencilerin üniversite hayatını verimli bir şekilde geçirmeleri gerektiği ifade ederek, “Günümüzde, işverenler üniversiteden mezun olmuş kişileri yeterli görmemektedir. Sosyal yönü güçlü, beceri ve yetkinliğe sahip mezun adaylar burada daha ön plana çıkmaktadır. Üniversite hayatında önceliğiniz derslerinizde başarılı olmaktır ancak bütün zamanınızı ve enerjinizi derslere harcamayın, okul ortalamanız iş hayatınızdaki asıl faktör değildir. Ben sizlere sadece ders çalışmaya odaklanmamanızı tavsiye ediyorum. Üniversite dönemini keyif alarak mutlu bir şekilde geçirmek adına diğer faaliyetlere de mutlaka zaman ayırın. Sosyal faaliyetlere katılın. Beceri ve yetkinliklerinizi bu süreçte mutlaka geliştirin. Bunlar sizin iş başvurularınızda tercih edilen kişi olmanızı sağlayacaktır. Ben kariyerinizin üniversite yıllarından itibaren başlayacağını düşünüyorum. Üniversite döneminde beceri ve yetkinliklerinize kattıklarınız sizlere ilerleyen dönemlerde oldukça fayda sağlayacaktır. Üniversite kapsamında gerçekleştirilen gönüllülük çalışmalarına mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Öz geçmiş hazırlarken imlâ kurallarına uyulması ve sade bir dil kullanılması gerektiğini vurgulayan Tellioğlu, “Öz geçmişte kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, iş tecrübeleri, ödüller ve başarılar, yetenekler, ilgi alanları, gönüllülük çalışmaları ve referanslar olmalıdır” şeklinde konuştu.

İş mülakatlarından önce başvurulan işletme hakkında araştırma yapılmasının önemli olduğunu, hazırlıklı bir şekilde mülakata gidilmesi gerektiğini belirten Tellioğlu, etkinliği katılımcıların sorularını cevaplayarak sonlandırdı.