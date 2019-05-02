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Üniversite-sanayi işbirliğine dayalı çalışmalar artacak

Malatya’da Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Malatya'da Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda üniversite-sanayi işbirliğine dayalı çalışmaların arttırılmasına karar verildi.


Malatya Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin başkanlığında yapıldı.


Toplantıya İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim Türkmen, KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Davut Hanbay, Malatya Teknopark Genel Müdürü Dr.Ögr.Üyesi A.Fatih Kocamaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, ile kurul üyelerinin katıldı.


Toplantıda, Üniversite-Sanayi işbirliğine dayalı çalışmalara önem verilmesine, Ar-Ge, İnovasyon faaliyetlerinin arttırılmasına, savunma sanayisi ve biyomedikal alanında faaliyet gösterecek firmaların arttırılması amacıyla sekreterya oluşturulmasına bunun yanında Ar-Ge ve tasarım merkezi kurma potansiyeli olan firmalar ziyaret edilerek, kamu destekleri hakkında bilgilendirme yapılmasının devam ettirilmesine, kamu destekleri hakkında kobilere bilgilendirme ziyaretlerinin devam ettirilmesine, Malatya Teknopark, İnönü Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve KOSGEB tarafından girişimcilik, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması üzerine eğitimlerin verilmesine, Sanayi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelerde lisansüstü tezlerin yaptırılmasının teşvik edilmesine karar verildi.

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