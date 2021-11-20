Üniversitede sonbahar ile kartpostallık manzara

İnönü Üniversitesi'nde bulunan farklı türlerdeki ağaçların, sonbaharın gelmesi ile birlikte yapraklarını dökerek adeta bir görsel şölen oluşturması, fotoğraf tutkunlarını da harekete geçirdi. Etrafa serpilen irili ufaklı yaprakların oluşturmuş olduğu fonla birlikte bir tabloyu aratmayacak görüntülerin meydana geldiği İnönü Üniversitesi kampüsü, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Yaprakların sararmasıyla ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri büyülüyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sonbaharın gelmesi ile birlikte kampüs içerisinde ortaya çıkan görsel manzaralar hakkında İletişim Fakültesi öğrencilerine konuştu. Kızılay en sevdiği mevsimin sonbahar olduğunu belirterek, “Benim tüm mevsimler içerisinde en sevdiğim mevsim sonbahardır. Çünkü sonbahar tabiatın dinlenmeye geçtiği mevsimdir. Aslında sonbahar hayatın da tecrübesini yansıtan bir mevsimdir. Ayrıca bir başka yönü daha vardır. Malatya'da en uzun süren mevsim sonbahardır. İlkbahar, o coşkulu yemyeşil, bitkilerin, ağaçların ve tabiatın uyandığı bir dönemdir. Ama ilkbahar Malatya'da daha kısa seyreder. Sıcaklar daha çabuk gelir. Yaz ayları da çok sıcak geçer. Arkasından uzun bir sonbahar gelir ki yılın en güzel mevsimi olur” ifadelerini kullandı.

“Sonbahar coşkusunu üniversitemizde doyasıya yaşayın”

Kızılay, “Malatya'nın en güzel sonbaharını göreceğiniz yer İnönü Üniversitesinin Kampüsü'dür. Üniversitemiz 7 bin dekarlık çok geniş bir alana sahiptir. Orman alanı, çam ağaçları ve 200'den fazla ağaç çeşitliliğinin olduğu bir alandır. Ağaçların bir kısmı yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktayken, bir kısmı ise yılın on iki ayı yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşmaktadır. Yapraklarını döken ağaçların en güzel görüntüsünü; yeşilin, sarının ve turuncunun her tonunu kampüsümüzde görebilirsiniz. Üniversitemizde, tam bir tablo oluşturabilecek manzaralara şahitlik edebilirsiniz. Fotoğraf ve görüntü tutkunları, romantizm sevdalıları için İnönü Üniversitesi Kampüsü sonbaharda kaçırılmayacak manzaralar sunar. Öğrencilerimize, akademik personellerimize ve misafirlerimize üniversitemizde sonbahar coşkusunu doyasıya yaşamalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Fotoğraf çekmenin bir sanat olduğunu belirten Kızılay'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu fotoğrafların altına eklediği “Kampüste sonbahar manzaraları doğal tablo oluşturuyor. Cep telefonu ile çektiğim bir kaç fotoğraf ekliyorum. Sonbahar fotoğraflarınızı bekliyorum” şeklindeki mesajı da Kızılay'ın sosyal medyasını takip edenler tarafından beğeni kazandı.