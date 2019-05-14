Üniversitelerarası Speedminton” Turnuvasında büyük başarı

İnönü Üniversitesi, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen “Üniversiteler Arası Speedminton Turnuvası”nda takım olarak altıncılık derecesi elde etti. Bireysel kategoride ise Mehmet Akarsu Türkiye birincisi, Ahmet Alatas ise Türkiye sekizincisi oldu.

Turnuva sonrasında açıklamada bulunan antrenör Taha Yasin Ilkım, “Speedminton ağsız bir şekilde oynanan badminton”dan türetilmiş bir spordur. Alman Bill Brandes tarafından icat edilmiş ve ismi 2011 yılında shuttleball yerine speedminton olarak değiştirilmiştir. Speed Badminton badminton, squash ve tenis gibi sporlara benzeyen ve raketle oynanan bir spordur. Günümüzde, Speed Badminton tüm dünya çapında oynanan bir spor haline gelmektedir. Genel olarak arada ağ olmaması ve tanımlı bir saha ölçüsü olmadığı için tenis kortları, sokaklar, plajlar ve herhangi bir sahada oynanabilir. Hem gece ve gündüz oynanabilmesi, hiçbir sakatlığa yol açacak riskinin bulunamaması sebebiyle her yaştan insanın oynayabileceği eğlenceli bir spordur. Her geçen gün yaygınlaşması ve yavaş yavaş dünyada federasyonlarının kurulması gelişmekte olduğunu ve tenis branşına gelecekte rakip olabileceğini gösteriyor” dedi.

“İlk defa katıldık”

Ilkım “Bu branşta bu sene Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonasına, İnönü Üniversitesi olarak ilk defa katıldık ve takım olarak 6. olup ferdi maçlarda bir Türkiye Şampiyonu ve bir Türkiye sekizincisi çıkardık. Müsabakalarda birinci Mehmet Akarsu ve sekinci ise Ahmet Alatas oldu. Bu branşta Ünilig'e katılmamızı sağladıkları için Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik'e ve Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı'ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.