Üniversitelerde huzur ve güven aratacak

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Toplantıda Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünün yaptığı sunumların ardından, huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet-vakıf bütün üniversiteler dahil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması, üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi kararlarına ilişkin üniversite yerleşkelerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri ve önlemleri görüşüldü.