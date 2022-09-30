Üniversitelerde huzur ve güvenin arttırılması için çaba

Malatya'da bulunan üniversiteler ve onlara bağlı yüksekokulların sıkıntılarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapılarak istişarelerde bulunuldu.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren katıldı.

Toplantıda, İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri yerleşkelerinde ve ilçelerde bulunan Meslek Yüksek Okullarında, asayiş, ulaşım, yurtlar ve çevrelerinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi, olaylara karışanların tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılması, ilgili kurum ve kuruluşların ve üniversite yönetiminin koordine içerisinde hareket etmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda, çözüm önerileri ve talepler değerlendirildi.