Üniversitelerdeki akredite istişaresi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi salonunda, Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni sonrasında Anadolu Üniversiteler Birliği Kurumsal Akreditasyon Süreci Tecrübe Paylaşımı Toplantısı gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cufalı, 13 üniversite rektörü ve kalite ekipleri ile toplantı düzenlenerek, istişarelerde bulunuldu.

Malatya İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi'nin de yer aldığı toplantı sonrasında rektörler, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine bir yıl önce alınan Malatya Arslantepe Höyüğü'nde inceleme yaptı.