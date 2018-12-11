Üniversiteli gençler, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Orduzu Elma Suyu İlkokulu ve Şehit Orhan Ünsal İlkokulu öğrencilerini misafir eden TODUP üyeleri çocuklar için eğlendirici etkinlikler düzenledi. Eğlencenin ardından öğrenciler arasında bilgi ve kültür yarışması düzenlendi.

Bilgi ve kültür yarışmasını düzenleme amaçlarının, öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularını, toplum içerisinde kendilerini doğru ifade edebilme yeteneklerini, hızlı ve doğru karar verebilme becerilerini geliştirmek olduğunu söyleyen TODUP ekip üyeleri, yarışma sonrasında çocukları madalya ve kupayla ödüllendirdi.

Etkinliğe katılan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut “Öğrencileri bir araya getirmek, onlara üniversite ortamını tanıtıp ufak da olsa bir bilgi sahibi olmalarını sağlamak elbette ki güzel bir çalışma. Bu projenin daha farkı sosyal içerikli birtakım projelerle birlikte kaynaştırılarak yürütülmeye çalışılmasının çok daha kalıcı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.