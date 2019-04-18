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Üniversiteli öğrencilere vergi bilinci anlatıldı

Malatya’da Vergi Haftası dolayısıyla İnönü Üniversitesinde “Vergi Bilinci ve Meslek Tanıtım” konulu panel düzenlendi.

Malatya'da Vergi Haftası dolayısıyla İnönü Üniversitesinde “Vergi Bilinci ve Meslek Tanıtım” konulu panel düzenlendi.


Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Panelde konuşan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, panelin verimli geçmesini temenni etti. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Dç. Doktor Mustafa Çolak ise, ülke genelinde 30 tane Vergi Dairesi Başkanlığının olduğunu söyleyerek, vergi vermenin önemine dikkat çekti.


İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut da vergi toplamada teknolojinin sunduğu kolaylığa vurgu yaptı.

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