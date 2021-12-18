Ünlü belgesel yönetmenleri Nuray Kayacan ve Belgesel kurucu Koray Sümbül Malatya' hayran kaldı.

TRT'de yapımcı ve yönetmen Nuray Kayacan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinaları Müzesini gezdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yönetmen Kayacan, “Malatya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Malatya Valimiz Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı ziyaret ettik. Malatya'da belgesel ve sinema akademisi beklentisi var. Dersler vermek konusunda temaslarımız oldu. Belgesel üzerine projelerimiz var. Projelerimizi hayatta geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Fahri Malatyalıyım”

TRT'de Belgesel kurgu yönetmeni olan Koray Sümbül ise Malatya'da Belgesel çekmek için proje hazırladıklarını belirterek, "Ailem 35 yıldır Malatya'da yaşıyor. Bende artık fahri bir Malatyalıyım. Çok güzel projelerimiz var. Malatya Valimiz Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'la görüştük. Belgesel üzerine çok güzel bir proje hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya'nın tarihi ve turistik yerlerini de gezen ünlü belgesel yönetmenleri Malatya'ya hayran kaldı.