Ünlü Sanatçılar MalatyaPark'ta

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin 10'ncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ünlü oyuncu Açelya Elmas ile Ayhan Taş Malatyalılarla buluştu.

Malatya'nın ilk ve tek alışveriş merkezi MalatyaPark'da kuruluş yıldönümü etkinlikleri bu yılda dolu dolu geçiyor. Kutlamalar kapsamında Carnavalium Sirk Kortejinin gösterisiyle keyifli anlar yaşayan AVM müşterileri daha sonra Minder Sohbetleri programı kapsamında ünlü oyuncular Açelya Elmas ve Ayhan Taş'la buluştu.

AVM fuaye alanında gerçekleşen ve katılımın oldukça yoğun olduğu programda ilk olarak sahne alan Açelya Elmas sevilen Malatyalılar için şarkılarını da seslendirdi. Malatya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Elmas, program sonunda ise hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Bir sonraki minder sohbeti programında da ünlü sinema oyuncusu Ayhan Taş, hayranları ile buluştu. Büyük sevgi gösterisi ile sohbetine başlayan Taş, esprileri ile sevenlerini gülmekten kırdı geçirdi. Malatya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Taş, hayranlarından gelen soruları da içtenlikle cevapladı.