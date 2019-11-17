“Unutulmayan Film Müzikleri” ile nostalji yaşatıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Müzikolaj Orkestrası'nın düzenlediği “Unutulmayan Film Müzikleri” konseri ile adeta nostalji yaşatıldı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde, Şefliğini Doç. Dr. Ali Ayhan'ın yaptığı konsere İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 7. Anajet Üs Komutanı Alb. Hasan Hüseyin Kanbur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Çolak, Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Ersin Aycan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konserin şefliğini yapan Doç. Dr. Ali Ayhan, konser öncesi yaptığı konuşmada, Müzikolaj Orkestrası'nın ilk konserini film müzikleri teması üzerine verdiğine vurgu yapıp, “ İlk konserimizde özellikle unutulmayan Türk filmleri arasından seçmek istedik. Çünkü önce kültürümüze ait değerlerimizi lanse etmemiz lazım. Bu anlamda Ferdi Tayfur'un, Emrah'ın yani Yeşilçam'dan günümüze kadar geçen süreçte tekrar tekrar izlediğimiz ama tekrar tekrar izlemekten usanmadığımız, bıkmadığımız ve her seferinde duygulandığımız filmlerden bir kolaj oluşturmaya çalıştık. Çok sesli düzenlemeler yaptık. Film müziklerimize yeni bir nefes, yeni bir ses vererek icra etmeye çalıştık” dedi.

Doç. Dr. Ali Ayhan'ın şefliğini yaptığı konser ilgi gördü.

Konser, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın, Doç. Dr. Ali Ayhan'a ve Müzikolaj Orkestrası'na çiçek takdimi ile sona erdi.